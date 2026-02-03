Akıllı telefonların günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, sürekli çevrim içi olma halini de beraberinde getirdi. Bu durum, özellikle Z ve Y kuşağı mensuplarında dijital tükenmişlik hissini artırdı. Teknolojiyle daha dengeli bir yaşam kurmak isteyen bazı gençler, akıllı telefon kullanımını sınırlandırmanın yollarını arıyor.

Basit telefonlara ilgi yeniden artıyor

Hollanda'da yalnızca arama ve mesaj özellikleri bulunan ve “dumbphone” olarak adlandırılan tuşlu telefonlara ilgi artış gösteriyor. Genç kullanıcılar, bu cihazları daha az uyarıcıya maruz kalmak ve gün içinde dikkati dağılmadan vakit geçirmek amacıyla tercih ediyor.

Araştırma rakamları eğilimi ortaya koydu

Refurbed adlı teknoloji şirketinin araştırması, bu yönelimin sayısal boyutunu gözler önüne serdi. Hollanda’da 18-29 yaş arasındaki gençlerin üçte biri ile 30-44 yaş arası yetişkinlerin dörtte birinden fazlası, ekran başında geçirilen süreyi azaltmak için ikinci bir cihaz olarak basit telefon kullanmayı düşünüyor.

Uzmanlar bilinçli bir tercih olarak değerlendiriyor

Uzmanlar, bu yönelimi dijital uyarıcıların yol açtığı zihinsel yorgunluğa karşı gelişen bilinçli bir farkındalık adımı olarak tanımlıyor. Basit telefon kullanımının dikkati toplamaya, anda kalmaya ve uyku kalitesini artırmaya yardımcı olduğu belirtiliyor.

Psikoloji alanındaki uzmanlar, bu yaklaşımın akıllı telefon bağımlılığına karşı uygulanan bir tür öz-terapi niteliği taşıdığını ifade ediyor. Günlük kullanım süresinin sınırlandırılması, ortak kullanım kuralları belirlenmesi ve yüz yüze iletişimin teşvik edilmesi öneriler arasında yer alıyor.

Akşam saatlerinde telefonun yatak odasından çıkarılması gibi küçük adımların bile önemli etkiler yarattığını vurgulayan uzmanlar, tuşlu telefonlara dönüşün geçici bir trend değil, dijital medya ile daha sağlıklı bir ilişki kurma isteğinin somut bir göstergesi olduğunu kaydediyor. Bu tercihin önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşması bekleniyor.