Hafta içi her gün saat 12:30'da ekrana gelen Gelin Evi, gelinlerin ev dekorasyonu, çeyiz sunumu ve misafirperverlik alanlarında yarıştığı popüler bir format. Buse Varol'un yokluğu izleyicileri şaşırttı ve pek çok kişi sosyal medyada açıklama beklediğini dile getirdi.

Buse Varol Gelin Evi'nden ayrıldı mı

Buse Varol'un bugünkü programda yer almamasının nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Sunucunun programdan kalıcı olarak ayrıldığına dair bir bilgi bulunmuyor. Geçici bir yokluk mu yoksa farklı bir durum mu olduğu merak konusu olmaya devam ediyor.

Show TV veya Buse Varol'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. İzleyiciler sosyal medya hesaplarını takip ederek gelişmeleri yakından izliyor.

Buse Varol kimdir

Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Eğitim Fakültesi Öğretmenlik bölümünden mezun olan Varol, yaklaşık iki yıl stajyer öğretmenlik yaptıktan sonra farklı bir kariyer yoluna yöneldi.

2012 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılarak adını duyuran Varol, ardından modellik ve oyunculuk alanında çalışmalarını sürdürdü. Payitaht Abdülhamid ve Dostlar Mahallesi gibi yapımlarda rol aldı.

Alişan ile evliliği ve çocukları

Buse Varol, Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanıştığı şarkıcı Alişan ile 2018 yılında dünya evine girdi. Çiftin Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor. Varol, hem annelik hem de iş hayatını başarıyla yürüten isimler arasında gösteriliyor.

Uzun süre ekranlardan uzak kalan Buse Varol, 2025 yılının Ağustos ayında Gelin Evi programının sunuculuğunu üstlenerek televizyona geri döndü.

Gelin Evi programı hakkında

Show TV'nin 9 sezondur ekranda olan Gelin Evi, hafta içi her gün yayınlanan popüler bir yarışma programı. Gelinler ev dekorasyonu, sofra sunumu, çeyiz ve misafirperverlik alanlarında birbirleriyle yarışıyor.

Bu sezon yarışmaya katılan herkese bir çeyrek altın hediye edilirken, haftanın birincisi 150.000 TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Program, Pazartesi'den Cuma'ya kadar saat 12:30'da Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Önceki sunucu neden ayrılmıştı

Gelin Evi'nin önceki sunucusu Aslı Hünel, üç sezon boyunca programın yüzü olmuştu. Yoğun çekim temposu ve uzun çalışma saatleri nedeniyle Hünel, ailesine ve kişisel hayatına daha fazla zaman ayırmak için programdan ayrılma kararı almıştı.

Buse Varol'un durumu hakkında gelişmeler olduğunda haberimiz güncellenecek.