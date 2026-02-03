Kapalıçarşı merkezli kuyumculuk sektörünün köklü isimlerinden olan Harem Altın, anlık altın ve döviz fiyatlarını takip etmek isteyen binlerce kişi tarafından günlük olarak ziyaret ediliyor. Platformun geçici süreyle erişime kapanması "Harem Altın çöktü mü?" sorusunu gündeme getirdi.

Harem Altın erişim sorununun nedeni ne

3 Şubat tarihinde yaşanan erişim aksaklıklarına ilişkin şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak uzmanlar, sorunun teknik altyapıdan kaynaklandığını düşünüyor. Gram altın ve diğer kıymetli madenlerdeki ani fiyat hareketleri, aynı anda platforma yönelen kullanıcı sayısını artırıyor. Bu yoğunluk, sunucuların kısa süreli olarak yanıt verememesine yol açabiliyor.

Kullanıcıların önemli bir bölümü hesap girişi yapmaya çalışırken ekranda beliren "Bir hata oluştu" uyarısıyla karşılaştığını bildirdi. Ayrıca fiyat ekranlarında gecikmeler ve tutarsızlıklar yaşandığı da raporlandı. Benzer erişim problemleri geçmiş dönemlerde de yaşanmış, ancak kısa sürede çözüme kavuşturulmuştu.

Harem Altın çöktü mü, kapandı mı

Platformun tamamen çöktüğüne veya faaliyetlerini durdurduğuna dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Şirketin Kapalıçarşı'daki fiziki kuyumculuk operasyonları normal şekilde devam ediyor. Uzmanlar, yaşanan aksaklığın sistemsel ve geçici nitelikte olduğunu belirtiyor. Kalıcı bir kapanma söz konusu olmadığından, teknik ekiplerin müdahalesiyle sorunların giderilmesi bekleniyor.

Harem Altın çalışma saatleri

Platform, hafta içi her gün 08.30 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Cumartesi günleri 08.30-17.00 aralığında açık olan platform, Pazar günleri kapalı kalıyor. Kapalıçarşı'daki altın borsası ise genellikle 09.30'da açılıyor, 13.00'te ara veriyor ve 15.00'e kadar işlemler devam ediyor.

Erişim sorunu yaşayanlara öneriler

Platforma giriş yapamayan kullanıcıların belirli aralıklarla tekrar denemesi öneriliyor. Farklı tarayıcılar üzerinden erişim denemek, önbelleği temizlemek ve VPN kullanılıyorsa kapatmak sorunu çözebilir. Ayrıca şirketin resmi sosyal medya hesaplarının takip edilmesi, olası duyurulardan haberdar olmak açısından faydalı olacak.

Harem Altın hakkında kısa bilgi

Harem Altın ve Kıymetli Madenler Ltd. Şti., 1980'li yıllarda İstanbul Kapalıçarşı'da kurulan köklü bir kuyumculuk firması. Şirketin ortakları arasında Ara Mirasoğlu yer alıyor. Platform, gramlık külçe altın ve diğer kıymetli maden ürünleriyle bireysel yatırımcılara hizmet veriyor. Web sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla anlık döviz kurları ile altın fiyatlarını takip etme imkanı sunan firma, kuyumcular ve yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Küresel piyasalardaki jeopolitik gelişmeler ve ekonomik belirsizlikler altına olan talebi artırırken, bu tür yoğun dönemlerde dijital platformların altyapıları daha fazla zorlanabiliyor. Harem Altın tarafından yapılacak resmi bir açıklama, kullanıcıların merak ettiği soruları netleştirecek.