Bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde görsel kaygılarla yapılan ağaç seçimleri, zamanla mülk güvenliği ve altyapı bütünlüğü açısından ciddi riskler doğurabiliyor. Uzmanlar, kontrolsüz kök yapısına sahip ya da çevresine kimyasal etki yayan bazı ağaç türlerinin yerleşim alanlarından uzak tutulması gerektiğini ifade etti.

Kavak ve söğüt altyapı ve tesisat için tehdit oluşturuyor

Söğütgiller familyasına ait kavak ve söğüt ağaçları, suya yönelen agresif kök sistemleriyle biliniyor. Bu kökler, toprak altındaki en küçük nemi dahi algılayarak beton borulara ve kanalizasyon hatlarına yöneliyor. Uzmanlara göre bu durum, boru çatlamalarına, tıkanıklıklara ve bina temellerinde yapısal deformasyona yol açabiliyor. Rüzgar direnci düşük olan bu ağaçlar, fırtına sırasında devrilerek can ve mal güvenliği açısından da risk yaratıyor.

Ceviz ağacı çevresindeki bitki yaşamını baskılıyor

Ceviz ağaçları, kökleri ve yaprakları aracılığıyla juglon adı verilen doğal bir kimyasal salgılıyor. Allelopati olarak tanımlanan bu etkiyle juglon, toprağa karışarak çevredeki bitkilerin gelişimini engelliyor. Domates, elma ve birçok süs bitkisi bu maddeye karşı hassasiyet gösterirken, ceviz ağacının bulunduğu bahçelerde bitki çeşitliliği zamanla azalıyor.

Okaliptüs yangın ve su dengesi riski taşıyor

Hızlı büyüme özelliği nedeniyle tercih edilen okaliptüs ağaçları, yüksek su tüketimiyle dikkat çekiyor. Yeraltı su seviyesini düşüren bu ağaçlar, çevredeki mikroflorayı kurutabiliyor. Ayrıca bünyesindeki uçucu yağlar nedeniyle yüksek yanıcılığa sahip olması, yerleşim yerlerinde yangın güvenliği açısından önemli bir tehdit oluşturuyor.

İncir ağacı yapıların temeline zarar verebiliyor

İncir ağaçları, sert yüzeyleri aşabilen güçlü kök sistemleriyle biliniyor. Beton ve taş yapıların içine sızan kökler zamanla genişleyerek temel yalıtımına ve taşıyıcı sistemlere zarar verebiliyor. Bu özelliğiyle halk arasında kullanılan “ocağına incir ağacı dikmek” deyiminin de kaynağını oluşturduğu belirtiliyor.

Uzmanlar planlama öncesi uyarıyor

Uzmanlar, bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde yalnızca estetik değil, uzun vadeli yapısal ve biyolojik etkilerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor. Yanlış ağaç seçiminin, geri dönülmesi zor hasarlara yol açabileciği ifade ediliyor.