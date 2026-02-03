Mutfaklarda yaygın olarak sürdürülen bazı alışkanlıkların, aile bütçesi üzerinde sanılandan çok daha büyük bir yük oluşturduğu belirlendi. Uzmanlar, özellikle buzdolabı kullanımı ve gıda okuryazarlığı konularında yapılan hataların, dört kişilik bir ailenin aylık harcamalarında ciddi kayıplara yol açtığını ifade etti.

Yanlış saklama alışkanlıklarının görünmez bir masraf kalemi oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, küçük değişikliklerle önemli ölçüde tasarruf sağlanabileceğini vurguladı.

Sütün kapakta saklanması erken bozulmaya yol açıyor

Birçok evde sütlerin buzdolabı kapağındaki raflarda muhafaza edildiği görüldü. Ancak kapak bölümünün sık açılıp kapanması, sütün sürekli sıcaklık dalgalanmasına maruz kalmasına neden oluyor. Bu durum, sütün ömrünü kısaltarak erkenden bozulmasına yol açıyor. Sütün orta rafların iç kısımlarında saklanmasının, tüketim süresini uzattığı belirtildi.

Son kullanma tarihi ile tavsiye edilen tarih karıştırılıyor

Gıda israfının en yaygın nedenlerinden biri, ürün üzerindeki tarih bilgilerinin yanlış yorumlanması olarak gösterildi. Son Kullanma Tarihi’nin güvenlik sınırı olduğu, bu tarihten sonra ürünün tüketilmemesi gerektiği ifade edildi. Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi’nin ise ürünün en iyi kalitede olduğu zamanı belirttiği aktarıldı. Özellikle makarna, pirinç, bisküvi ve konserve ürünlerin, TETT geçti diye atılmasının bütçeye doğrudan zarar verdiği kaydedildi.

Meyve ve sebzelerin aynı yerde tutulması çürümeyi hızlandırıyor

Elma, armut ve avokado gibi bazı meyvelerin etilen gazı saldığına dikkat çekildi. Bu gazın, aynı çekmecede bulunan marul, salatalık ve biber gibi sebzelerin daha hızlı bozulmasına neden olduğu belirtildi. Meyve ve sebzelerin ayrı alanlarda saklanmasının, mutfaktaki fire oranını önemli ölçüde düşürdüğü bildirildi.

Yapraklı sebzelerin yönü tazeliği etkiliyor

Yapraklı sebzelerin genellikle kökleri aşağı bakacak şekilde saklandığı, ancak bunun çürümeyi hızlandırdığı ifade edildi. Uzmanlar, sebzelerin sapları yukarı gelecek şekilde yerleştirilmesinin nem birikimini azalttığını ve yeşilliklerin haftalarca taze kalmasını sağladığını aktardı.

Buzdolabı sıcaklığı tasarrufu doğrudan etkiliyor

Buzdolabının yanlış ısı ayarında çalışmasının hem gıdayı bozduğu hem de elektrik tüketimini artırdığı belirtildi. Soğutucu bölüm için 4-5 derece, dondurucu için ise eksi 18 derecenin ideal olduğu kaydedildi. Bu ayarların dışına çıkılmasının, gıda israfını ve fatura tutarını artırdığı ifade edildi.

Uzmanlar, mutfakta yapılacak bu basit düzenlemelerle hem gıdanın daha uzun süre korunabileceğini hem de aile bütçesinde hissedilir bir rahatlama sağlanabileceğini vurguladı. Yapılan hataların çoğunun farkında olunmadığına dikkat çekilirken, bilinçli kullanımın önemine işaret edildi.