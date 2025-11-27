Erzurum kent merkezinde uzun süredir devam eden doğalgaz sıkıntısı, bugün şiddetli bir patlamayla trajik bir olaya dönüştü. Yaşanan doğalgaz patlaması sonucu iki ev tamamen yıkılırken, olay sırasında bir vatandaş yaralandı. Kentte son iki gündür süregelen gaz kesintileri ve sızıntı ihbarlarının ardından yaşanan bu olay, bölge sakinlerinde büyük bir paniğe yol açtı.

İki gündür süren sorun, müdahale yetersizliği iddiası

Erzurum, son 48 saattir doğalgaz arzında ciddi sorunlarla mücadele ediyor. Şehrin birçok noktasında dün kesintiler yaşanırken, bugünkü patlamanın ardından farklı bölgelerden gaz sızıntısına dair çok sayıda ihbarın gelmeye başladığı öğrenildi. Kentin doğalgaz dağıtımından sorumlu olan Palen Doğalgaz ekiplerinin hem yaşanan teknik sıkıntılara hem de art arda gelen tehlikeli ihbarlara müdahalede yetersiz kaldığı iddia edildi.

Yakutiye'de şiddetli patlama: Bir yaralı hastanede

Feci olay, Yakutiye ilçesine bağlı Yoncalık semtindeki Rabiaana Hatun Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Mahalle sakinlerini uykusundan uyandıran doğalgaz patlamasının şiddetiyle iki müstakil ev tamamen çöktü. Patlamanın etkisiyle çevredeki diğer yapıların da ciddi hasar gördüğü bildirildi. Olay sırasında yıkılan evde bulunan bir kişi yaralanarak enkaz altından çıkarıldı.

İhbarın hemen ardından bölgeye hızla çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis kuvvetleri, olası yeni bir patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak enkaz alanını kontrol altına aldı. Yaralı vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Ekiplerin enkaz kaldırma ve güvenlik çalışmaları bölgede titizlikle devam ediyor.