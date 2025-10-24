Beşiktaş, erteleme maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup etmişti. Bu galibiyetle birlikte nefes alan siyah beyazlılar, gözünü Kasımpaşa maçına çevirmiş durumda. Kasımpaşa maçı öncesinde Rafa Silva'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, Rafa Silva'nın sakatlandığı belirtildi.

Beşiktaş cephesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir.

Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Bu sakatlık Beşiktaş taraftarında endişe uyandırırken, yıldız ismin Fenerbahçe derbisinde ise oynayıp oynamayacağı ise merak konusu.