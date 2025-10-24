Süper Lig’de derbi haftası yaklaşırken Beşiktaş’ın önemli oyuncularından Rafa Silva’nın son durumu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Takımın Konyaspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından Portekizli futbolcu kas ağrısı nedeniyle tedaviye başladı. Taraftarlar, Fenerbahçe derbisinde Rafa Silva'nın forma giyip giyemeyeceğini merak ediyor.

Beşiktaş teknik ekibi ve sağlık ekibi, oyuncunun tedavi sürecine hız verdi. Siyah-beyazlılar, kadro planlamasında Rafa Silva’nın eksikliğini dikkate alıyor. Fenerbahçe derbisinin önemi ve oyuncunun sezon performansı takımı doğrudan etkiliyor. Kulüpten yapılan son açıklamalara göre, Rafa Silva'nın iyileşme süreci yakından takip ediliyor.

Beşiktaş'ta sağlık raporu

Portekizli futbolcu Rafa Silva, Konyaspor maçı sonrası kaslarında ağrı ve sertlik hissetti. Kulüp doktorlarının muayenesinde futbolcuda gecikmeli kas ödemi (D.O.M.S) tespit edildi. Silva, takımın son antrenmanında yer almadı ve tedavisi resmi şekilde başladı. Teknik ekip, oyuncunun Kasımpaşa deplasmanında riske edilmemesini ve tedaviye odaklanılmasını kararlaştırdı.

Rafa Silva kimdir?

32 yaşındaki Rafa Silva, Portekiz’in önemli futbolcularından biri olarak biliniyor. Kariyerinde Benfica ve milli takımda gösterdiği performansla tanındı. Bu sezon Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla 9 maçta görev aldı, 4 gol kaydetti ve 2 asist yaptı. Orta sahada top hâkimiyeti, çalım gücü ve pas yüzdesiyle takımına katkı sağlıyor. Oyuncunun, Fenerbahçe derbisine yetişmesi Beşiktaş için stratejik bir avantaj sağlayabilir.

Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Beşiktaş teknik direktörü ve sağlık ekibi, Rafa Silva'nın iyileşmesi için tedavi sürecini dikkatle sürdürüyor. Oyuncunun Kasımpaşa maçında forma giymesi düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. Ancak Fenerbahçe derbisi öncesi tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor. Eğer şikayetlerinde azalma ve antrenman temposu istenen seviyeye ulaşırsa, Silva derbi kadrosunda yer alabilir. Bu kritik detay, Beşiktaş'ın maç stratejisini doğrudan etkileyebilir ve taraftarlar net sonucu kamp sürecinde öğrenecek.