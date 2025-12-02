Beşiktaş formasıyla son olarak Fenerbahçe derbisinde görev yapan Portekizli yıldız Rafa Silva, takımda geleceği belirsiz isimlerin başında geliyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir antrenmanlara çıkmayan tecrübeli oyuncunun ayrılmak istediği bilinirken, süreç her geçen gün daha da karmaşık bir hâl alıyor.

Sergen Yalçın: “Canı isterse gelsin”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig’de oynanan Fatih Karagümrük maçının ardından Rafa’nın durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yalçın, Portekizli futbolcuyla ilgili şunları söyledi:

“Bireysel antrenman yapıyor, tek başına çalışıyor. Canı antrenmana çıkmak isterse biz buradayız. Bizim için bir sorun yok. Kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizimle bir alakası yok. Bir gün canı isterse kapımız açık, buyursun gelsin.”

Portekiz basınından yeni iddia: “Benfica’ya dönmek istiyor”

Portekiz’in önde gelen gazetelerinden Record, Rafa Silva’nın geleceğiyle ilgili yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Habere göre 31 yaşındaki yıldız, ülkesine dönmek isterse yalnızca Benfica’yı seçenek olarak görüyor ve Portekiz’de başka bir kulüpte oynamayı değerlendirmiyor.

Beşiktaş ile 1.5 yıl daha sözleşmesi var

Rafa Silva’nın Beşiktaş ile 1.5 yıl daha geçerli sözleşmesi bulunuyor. Ancak oyuncunun ayrılık isteğini iletmesi ve takımda yer almak istememesi, transfer sürecini daha da hızlandırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Benfica geri dönüşe sıcak: “Ama bir şartla…”

Record’un haberine göre Benfica yönetimi, Rafa’nın geri dönüş ihtimaline sıcak bakıyor. Ancak bu transferin gerçekleşebilmesi için Portekizli yıldızın serbest kalması gerek. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi devam ederken Benfica’nın bir bonservis hamlesi yapmasının zor olduğu belirtiliyor.

Rui Costa’dan net mesaj: “O Beşiktaş’ın oyuncusu”

Benfica Başkanı Rui Costa, Portekiz Ligi’nde hafta sonunda oynadıkları Nacional maçı öncesi Rafa Silva sorularını yanıtladı. Costa açıklamasında,

“Rafa Silva Beşiktaş’ın oyuncusu, Benfica’nın değil. Bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Buradaki oyuncular her maçını kazanarak Noel hediyesini vermeli.”

ifadelerini kullanarak spekülasyonlara kapıyı kapattı.