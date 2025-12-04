FIBA, 2027 Dünya Kupası Elemeleri’nin ilk penceresinin ardından erkekler dünya sıralamasını revize etti. Amerika kıtası elemelerinde iki galibiyet alan ABD, 871.8 puanla zirvedeki yerini korurken, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın altın madalyalı takımı olarak rakiplerine gözdağı verdi. ABD, Katar 2027 yolunda Nikaragua’yı iki maçta da mağlup etmeyi başardı.

Almanya ve Sırbistan ilk üçte yer almaya devam ediyor

Son Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonu Almanya, Avrupa Elemeleri’nde İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi karşısında aldığı galibiyetlerle 794.2 puanla ikinci sırada kaldı. Listenin üçüncü basamağında ise 788.8 puanla Sırbistan yer aldı.

Türkiye, iki galibiyetle 11. sıraya yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre ve Bosna Hersek karşısında aldığı galibiyetlerin ardından dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 11. sıraya yerleşti. Milliler, güncel listede 714.5 puana sahip.

En büyük çıkış Jamaika’dan geldi

Elemelerin ilk penceresinin dikkat çeken takımlarından Jamaika, Porto Riko’ya karşı iki maçında da galip gelerek 8 sıra birden yükseldi ve 87. sıraya yerleşti.

Katar, ev sahibi avantajıyla yükselişte

2027 FIBA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Katar, Asya Elemeleri’nde Lübnan karşısında aldığı galibiyetle 5 basamak yükselerek 78. sıraya çıktı.

Afrika’nın yıldızı Gine oldu

FIBA Afrika Elemeleri’nin ilk penceresini 3 maçta 3 galibiyetle tamamlayan tek takım olan Gine, dünya sıralamasında 2 basamak birden yükseldi.

Diğer dikkat çeken çıkışlar: Ruanda ve Libya

İlk pencerede güçlü bir performans sergileyen Ruanda, tam 9 basamak yükselerek 81. sıraya çıktı. Libya ise 5 sıra birden tırmanarak 91. basamakta kendine yer buldu.