Ligue 1’de OGC Nice, Lorient karşısında 3-1’lik mağlubiyet yaşadı. Maç sonrası takımın dönüşü sırasında, Fransız Rivierası’ndaki havalimanında yaklaşık 400 taraftar oyuncuları protesto etti. Başlangıçta barışçıl görünen eylem kısa sürede şiddet içerikli bir saldırıya dönüştü.

Terem Moffi ve Jeremie Boga hedefte

Kulüp oyuncuları Terem Moffi ve Jeremie Boga, protestocuların fiziksel müdahalesine ve ırkçı sözlü saldırılarına maruz kaldı. Oyuncuların vücutlarına ve özel bölgelerine darbe geldiği, tükürüldükleri ve ağır hakaretlere uğradıkları belirtildi. Her iki futbolcu da yaşananlar sonrası Pazartesi günü polis merkezine giderek şikayette bulundu ve hastaneden iş göremez raporu aldı.

Terem Moffi: 7 gün iş göremez

Jeremie Boga: 5 gün iş göremez

Polis raporu: Düşmanlık hakim!

Olay yerinde bulunan polisler tarafından hazırlanan rapor, fiziksel şiddetin ayrıntılarını tam olarak doğrulamazken, çevrede “aşırı düşman bir atmosfer” olduğuna dikkat çekti. Raporda, oyuncuların itilip sarsıldığı ve hakarete uğradığı belirtilse de, resmi bir yaralanma kaydı veya tutuklama bilgisi yer almadı.

Kulüp oyuncularının yanında

Olayların ardından OGC Nice, resmi bir açıklama yayımlayarak futbolcularına destek verdi. Kulüp, taraftarların sonuçlardan kaynaklanan hayal kırıklığını anlayışla karşıladığını belirtse de, şiddet ve ırkçı saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamada ayrıca, güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve Suçla Mücadele Tugayı ile yerel polis birimlerinin olay anında bölgede hazır bulunduğu ifade edildi.