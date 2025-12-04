Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, milli futbolcu Merih Demiral ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunmacının yeni anlaşmasıyla yıllık 13 milyon Euro kazanacağı ve Türk futbolcular arasında en yüksek gelire sahip olmayı sürdürdüğü belirtildi. Demiral, Al Ahli’de üçüncü sezonunu geçirecek.

Performansı

Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi takımlarda forma giymiş 27 yaşındaki stoper, 2023 yılında Al Ahli’ye transfer oldu. Bu sezon kulübünde 16 maça çıkan Merih Demiral, bir gol atmayı başardı.