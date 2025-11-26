Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva hakkında son günlerde çıkan çelişkili haberler, transfer gündemini yeniden hareketlendirdi. Portekiz basınından O Jogo, yıldız futbolcunun takımdan ayrılma kararını geri çektiğine yönelik söylentilerin gerçeği yansıtmadığını yazdı.

“Ayrılık kararından döndü” iddiasına yalanlama

O Jogo’nun haberinde, Rafa Silva’ya yakın bir kaynağın açıklamalarına yer verildi. Kaynak, oyuncunun Beşiktaş yönetimiyle görüşerek ayrılık kararından vazgeçtiği iddialarını net bir dille yalanladı:

“Rafa’nın böyle bir geri adımı olmadı. Kulüp içindeki durumu hakkındaki spekülasyonlar doğru değil.”

Bu açıklama, Portekizli oyuncunun ayrılık konusundaki kararlılığını sürdürdüğü yönünde yorumlandı.

“İdmanlara katılmıyor” haberleri de doğru değil

Kaynak, Rafa Silva’nın antrenmanlara çıkmadığı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtti. 32 yaşındaki yıldızın çalışmalarına düzenli şekilde devam ettiği, ancak fiziksel programı nedeniyle takımın geri kalanından ayrı bir şekilde hazırlandığı aktarıldı.

Rafa'nın, A takım sahasının yanında yer alan özel bir alanda, takım ile aynı saatlerde bireysel çalışma programı uyguladığı öğrenildi.

Profesyonelliğini koruyor

Rafa Silva'nın disiplinli bir şekilde antrenmanlarını sürdürdüğü belirtildi. Portekizli yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla:

- 16 maç

- 5 gol

- 3 asist

lik istatistikle takımın hücum hattına önemli katkı sağlamıştı.

Beşiktaş yönetimi devre arasına hazırlanıyor

Rafa Silva’nın ayrılık konusunda geri adım atmamasının, Beşiktaş yönetimini devre arası transfer dönemi için yeni planlar yapmaya ittiği ifade ediliyor. Siyah-beyazlıların, yıldız futbolcunun ayrılması ihtimaline karşı alternatif arayışlarını hızlandırdığı belirtiliyor.