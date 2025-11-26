A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nda Bosna Hersek ile oynayacağı kritik maç öncesinde medya günü düzenledi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki etkinliğe Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başantrenör Ergin Ataman, Genel Menajer Nedim Yücel ve takım kaptanı Cedi Osman katıldı.

Türkoğlu: “Avrupa Şampiyonası başarısının gururunu taşıyoruz”

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım’ın 2025 Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselerek uzun yıllar sonra büyük bir başarı elde ettiğini hatırlattı. Türkoğlu, bu başarının milli takım için motivasyon kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Oyuncularımızın bize yaşattığı gururu tarif etmek zor. Önümüzde hem Bosna Hersek hem de İsviçre maçları var. Milyonlarca taraftar TRT ekranlarından bizi destekleyecek. Eksiklerimiz olsa da sahadaki her oyuncunun bu fırsatı değerlendireceğine inanıyorum.”

NBA oyuncularının yokluğu gündemde

Türkoğlu, milli takımda kritik rol oynayan bazı isimlerin bu pencerede forma giyemeyeceğini vurguladı:

- Alperen Şengün (NBA programı nedeniyle yok)

- Adem Bona (NBA programı nedeniyle yok)

- Shane Larkin (ciddi sakatlık, 2–3 ay yok)

- Cedi Osman (hafif sakatlık nedeniyle Bosna maçında yok, İsviçre maçına yetiştirilmeye çalışılıyor)

Türkoğlu, NBA Europe projesine de değinerek Avrupa basketbolundaki program karmaşasının milli takımları olumsuz etkilediğini söyledi.

“NBA Europe projesi çok değerli”

Türkoğlu, Avrupa basketbolundaki takvim sorunlarına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“NBA Europe projesinin ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bazı kişilerin anlamsız ego savaşları Avrupa basketboluna zarar veriyor. Milli takım yapılanmasının eksik kalmasının nedeni de bu. Güçlü bir NBA Europe yapısı bu sorunu çözebilir.”

Ataman: “Hedefimiz Dünya Kupası’na katılmak”

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Şampiyonası döneminin geride kaldığını ve yeni hedefin Dünya Kupası olduğunu söyledi:

“Zorlu bir gruptayız. Bu gruptan çıkmak yetmiyor; çapraz grupta Litvanya ve İtalya var. 2027 Dünya Kupası’na katılarak Avrupa Şampiyonası finalisti kimliğimizi oraya taşımak ve madalya kazanmak istiyoruz.”

Hazırlık dönemi eksik kadroyla geçti

Ataman, hazırlıkların tam istedikleri gibi ilerlemediğini belirterek sakatlıklar ve takvim çakışmalarının takımı zorladığını açıkladı:

Shane Larkin sakat

Cedi Osman Bosna maçında yok

Alperen Şengün ve Adem Bona NBA takvimi nedeniyle kadro dışı

Ömer Faruk Yurtseven bir aydır oynamıyor

Monaco–Anadolu Efes maçı nedeniyle 3 oyuncu maç sabahı İstanbul’a dönecek

Deneyimli coach, tüm bu eksiklere rağmen oyun planlarının değişmeyeceğini söyledi.

“Tarık Biberovic önemli bir rol üstlenecek”

Ataman, devşirme oyuncu olarak Tarık Biberovicin bu pencerede öne çıkacağını açıkladı:

“Tarık geçtiğimiz yıl elemelerde oynadı. Yeni bir oyuncu değil, formda bir oyuncu. Hücumda Larkin ve Alperen’in yokluğu gücümüzü etkileyecek ama kadrodaki her oyuncu hazır.”

“Bosna Hersek’i yenmek zorundayız”

Ataman, yarınki maçın önemini şu sözlerle vurguladı:

“FIBA kuralları gereği şampiyon olsak bile bu elemeleri oynayacaktık. Bu nedenle Bosna Hersek maçını mutlaka kazanmalıyız. Balkan ekolü bir rakibe karşı oynayacağız, taraftar desteği kritik.”

Başantrenör, eksiklere rağmen takımın mücadele gücüne güvendiğini söyledi.