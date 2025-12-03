Son Mühür - Beşiktaş’ta tüm dikkatler Portekizli futbolcu Rafa Silva’ya yöneldi. Geleceği hâlâ netleşmeyen deneyimli oyuncunun, bugün menajeriyle yapacağı görüşmenin ardından kulüp yönetimine kararını bildirmesi bekleniyor.

Toplantı yapılıp karar verilecek

Hürriyet’in haberine göre Rafa Silva, menajeriyle gerçekleştireceği görüşmenin ardından Beşiktaş Futbol Komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu ile bir araya gelerek takımda kalıp kalmayacağını açıklayacak. Portekizli oyuncu, Siyah-Beyazlı formayı en son ligin 11. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde giymişti. Daha sonra üç maçta sahaya çıkmayan Silva, takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarını sürdürdü.

1.5 yıllık sözleşmesi var

Bu sezon 16 maçta forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı. 2024 yılında Benfica’dan Beşiktaş’a transfer olan Silva’nın kulüple hâlihazırda 1,5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. ''Kapımız açık, buyursun gelsin'' Sergen Yalçın Rafa Silva krizi ile ilgili, ''Bireysel antrenman yapıyor tek başına. Canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Bizim için bir sorun yok. Kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizimle bir alakası yok. Bir gün canı isterse kapımız açık, buyursun gelsin.'' demişti.