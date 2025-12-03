Son Mühür - Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, gazeteci Gürkan Sarıkaya’ya önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, takımın bu sezon hiçbir rakipten çekinmediğini vurgulayarak sahaya iddialı bir şekilde çıkacaklarını ifade etti.

Yüksel Yıldırım’ın sözleri şöyle:

"Çıkacağız yine kendi oyunumuzu oynayacağız. Kimin ne yaptığı önemli değil, bizim ne yapacağımız önemli. Eğer yine hakem oyunlarına kurban gitmezsek güzel bir maç olacak. Hedefimiz puan ya da puanlar almak. Galatasaray'dan ilk defa puan almak istiyoruz"

''Bizi ilgilendirmiyor...''

"Beşiktaş, Alanya ve İzlanda'daki maçlarda iyi oynadık ama kazanamadık. Galibiyetleri kaçırdık. İnşallah Galatasaray'a karşı galip geliriz. Onların nerede olduğu bizi ilgilendirmiyor. Sezona başlamadan önce hedefimizi belirledik: Ligde ilk 5, Avrupa'da son 16. Şu an bu hedefler doğrultusunda ilerliyoruz"

''Hedef 3 puan...''

"İnşallah Ali Sami Yen'de şeytanın bacağını kıracağız. Hedef 3 puan, en kötü ihtimalle yenilmemek"