Beşiktaş Kulübü’nde Divan Kurulu Başkanlığına seçilen Ahmet Ürkmezgil ve kurul üyeleri için mazbata töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı camianın önemli buluşmasına kulüp yönetimi tam kadro katıldı.

Tören Tüpraş Stadyumu’nda yapıldı

Tören, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, asbaşkan Murat Kılıç, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyeleri Aykut Torunoğulları ve Mehmet Sarımermer katıldı.

Yeni Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, mazbatasını Başkan Serdal Adalı ile olağan seçimli genel kurulun divan başkanı Ali Rıza Dizdar’ın elinden aldı. Divan kurulunun diğer üyelerine ise mazbataları, kulübün yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

Serdal Adalı: “Beşiktaş’a yakışır bir genel kurul oldu”

Mazbata töreninin ardından konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sürecin Beşiktaş camiasına yakışan bir olgunlukla tamamlandığını belirtti.

Adalı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş’a yakışır bir genel kurul oldu. Ahmet ağabey benim için özel bir insan. Kendisini ve yeni seçilen kurulunu tebrik ediyorum. Çok iyi bir çalışma dönemi geçireceğinizden şüphem yok. Allah yardımcınız olsun.”

Adalı, yeni yönetim döneminde kulüp içinde birlik ve dayanışma ruhunun güçleneceğini ifade etti.

Ahmet Ürkmezgil: “Beşiktaş’ı daha ileri taşımak için çalışacağız”

Mazbatasını aldıktan sonra duygularını paylaşan Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, göreve seçilmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Ürkmezgil, “Çok güzel bir an yaşıyorum. Her Beşiktaşlının hayalidir bu duyguyu yaşamak. Çocukluğumdan beri Beşiktaş sevdalısıyım ve bu görevi üstlenmek benim için tarifsiz bir mutluluk” dedi.

Ürkmezgil, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Ne kadar becerimiz varsa, daha fazlasını Beşiktaş için yapacağız. Başkanımız Serdal Adalı ile el ele vererek kulübümüzü daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum.”