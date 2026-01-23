Siyah-beyazlı formayı son olarak 2 Kasım'daki Fenerbahçe derbisinde giyen Rafa Silva, bu maçın ardından kulüple tüm iletişimini kesmişti. Çeşitli bahanelerle antrenmanlara katılmayan ve maçlarda oynamayı reddeden Portekizli oyuncu, transfer döneminin açılmasıyla birlikte eski yuvasına kavuştu.

Transfer detayları ve bonservis bedeli

Beşiktaş ile Benfica arasında varılan anlaşmaya göre Portekiz kulübü, Rafa Silva için 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Deneyimli kanat oyuncusu, yuvası olarak gördüğü Benfica ile 2028 yılına kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Rafa Silva imza töreninde konuştu

Benfica'da ikinci dönemine başlayan Rafa Silva, imza töreninde duygusal açıklamalar yaptı. Portekizli yıldız, ayrılık süreciyle ilgili şunları söyledi:

"O zamanlar, veda ederken, Benfica'dan ayrılmanın benim için çok zor olacağını söylemiştim. Ama çok düşündüm ve o zamanlar bu döngüyü kapatmam gerektiğini, gitme vaktimin geldiğini ve hayatıma devam etmek için başka bir macera yaşamam gerektiğini düşündüm. Ve öyle de oldu. Ben temelde aynı kişiyim. Evimi özlüyorum, eve dönmek istiyordum. Birkaç gün önce bunun gerçekleşmesi için bir fırsat çıktı ve sonunda öyle oldu. Benfica'da olduğum ve geri döndüğüm için çok minnettarım."

Beşiktaş taraftarına veda mesajı

Rafa Silva, sosyal medya hesabından Beşiktaş camiasına da veda etti. Portekizli oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Tüm oyunculara, personele ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bana gösterdiğiniz destek ve sevgi gerçekten inanılmazdı ve sonsuza kadar minnettar olacağım. Hepinize en iyisini diliyorum."

Beşiktaş'taki istatistikleri

Rafa Silva, 1,5 yıllık Beşiktaş kariyerinde 65 maça çıktı. Bu süreçte 23 gol atıp 16 asist yaparak toplam 39 gole doğrudan katkı sağladı. Portekizli yıldız, siyah-beyazlı formayla 2024 yılında Türkiye Süper Kupası'nı kazandı.

İlk sezonunda takımın en önemli hücum silahı olan Rafa Silva, 49 maçta forma giyerek 18 gol kaydetti. Ancak ikinci sezonda kulüpteki istikrarsızlık ve Fenerbahçe derbisi yenilgisi sonrası yaşanan süreç, Portekizli oyuncunun Beşiktaş macerasının erken bitmesine neden oldu.

Rafa Silva kimdir?

Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva, 17 Mayıs 1993 tarihinde Portekiz'in Vila Franca de Xira şehrinde dünyaya geldi. Forte da Casa'da büyüyen yetenekli futbolcu, kariyerine Povoense ve Alverca altyapılarında başladı.

2011 yılında Feirense ile profesyonel sözleşme imzalayan Rafa Silva, 2013'te Braga'ya transfer oldu. Braga formasıyla 127 maçta 26 gol kaydeden Portekizli oyuncu, 2015-2016 sezonunda Portekiz Kupası'nı kazandı.

1 Eylül 2016'da 16,4 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, Portekiz devinde efsaneleşti. Kırmızı-beyazlı formayı giydiği dönemde 94 gol atan deneyimli kanat oyuncusu, 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu, 1 Portekiz Kupası ve 3 Süper Kupa kazandı.

Portekiz Milli Takımı formasını 25 kez giyen Rafa Silva, 2016 Avrupa Şampiyonası ve 2019 UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan kadrolarda yer aldı. Euro 2020'de de forma giyen tecrübeli oyuncu, 19 Eylül 2022'de milli takım kariyerine nokta koydu.

170 cm boyundaki kanat oyuncusu, hızı, dripling yeteneği ve oyun kurma becerisiyle tanınıyor. Sağ ayağını kullanan Rafa Silva, kanat ve ikinci forvet pozisyonlarında görev yapabiliyor.