Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde zabıta ve tarım ekiplerinin ortak denetiminde, et satışı yapılan bir işletmede kıyma makinesine takılan düzenekle tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırıldığı belirlendi. Hijyen kuralları hiçe sayıldı Kontrollerde iş yerinin muhafaza koşullarının uygun olmadığı, hijyen ve temizlik standartlarının sağlanmadığı, izlenebilirliği bulunmayan, son tüketim tarihi belli olmayan ve kaynağı bilinmeyen etlerin satışa sunulduğu tespit edildi.

Tonlarca ürüne el konuldu

Denetimlerde 264 kilo bozulmuş et, 272 kilo zeytinyağı ve 90 kilo salça imha edilmek üzere el konuldu. Şahinbey Belediyesi, işletmenin ruhsatını iptal ederek kapatma kararı aldı. Başkan Tahmazoğlu: “Sağlıkla oynayanlara izin vermeyeceğiz” Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Halkın sağlığıyla oynayan hiçbir esnafa müsaade etmeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek” dedi. Başkan, söz konusu işletmeye para cezası uygulandığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu da açıkladı.