Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formaları giyen Rachid Ghezzal, yeni sezonda kariyerine Fransa’da devam edecek. Fransız basını L’equipe’in haberine göre 33 yaşındaki Cezayirli futbolcu, altyapısından yetiştiği Lyon ile anlaşmaya vardı.

Performansa göre maaş!

Haberde yer alan bilgilere göre Ghezzal’ın Lyon’daki sözleşmesi, performansa dayalı olacak. Deneyimli kanat oyuncusu, oynadığı süre ve sergilediği performansa göre maaş alacak.

Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşadı

2020 yılında Beşiktaş’a transfer olan Ghezzal, siyah-beyazlı forma altında büyük başarılar elde etti. Takımıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Cezayirli futbolcu, Beşiktaş’ta çıktığı 123 maçta 17 gol ve 33 asist üretti.

Rizespor kariyeri

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması giyen Ghezzal, Karadeniz ekibinde de istikrarlı bir performans sergiledi. Rizespor’da çıktığı 25 maçta 4 gol ve 2 asist kaydeden deneyimli oyuncu, sezon başında kulüpten ayrılmıştı.

Futbol yolculuğunda yeni sayfa

Futbol hayatına başladığı Lyon’a yıllar sonra geri dönen Ghezzal, hem Ligue 1’de yeniden kendini kanıtlama hem de kariyerine farklı bir ivme kazandırma fırsatı yakalayacak.