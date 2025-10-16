Son Mühür- "Teşkilat" dizisiyle ekranlara geri dönen ünlü oyuncu Rabia Soytürk ile iş insanı Samet Vuruşan’ın ilişkisi, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.

Çift, evlilik planları yaparken beklenmedik bir kararla yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından ikiliden herhangi bir açıklama gelmemişti.

Berk Atan ve Torreira ile aşk iddiaları

Soytürk’ün ayrılık sonrası adı önce oyuncu Berk Atan, ardından Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile anılmıştı.

Sosyal medyada ikilinin birlikte görüntülendiği iddia edilirken, bu söylentiler magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

“Bitti gitti, geçmişte kaldı”

Rabia Soytürk’ün eski sevgilisi Samet Vuruşan ise barışma iddialarına net bir yanıt verdi. Vuruşan, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu konu ile alakalı çok bir yorum yapmak istemiyorum. Bitti gitti, geçmişte kaldı. Herkesin yolu açık olsun, herkes için hayırlısı olsun.”

Ece Erken iddiaları yalanladı

Öte yandan ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz günlerde Lucas Torreira iddiasına açıklık getirdi. Erken, konuyu bizzat Rabia Soytürk’e sorduğunu belirterek, “Sorduk, yalan dedi Rabia.” ifadelerini kullandı.