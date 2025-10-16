Romantizmle harmanlanmış aksiyon sahneleriyle dikkat çeken dizide, Eşref Tek karakteri uyuşturucu dolu depodan zekice kurguladığı planla kurtulmayı başardı. Nisan’ın, Eşref’e haksızlık ettiğini fark etmesiyle birlikte aralarındaki buzlar hızla eridi.

Gürdal özgürlüğüne kavuştu, nefesler tutuldu

Yeni bölümde özgürlüğüne kavuşan Gürdal’ın sahneleri, izleyicilerden tam not aldı. Eşref’in Dinçer’le yüzleştiği anlar ise tansiyonu yükseltti. Bölümün en çok konuşulan anı ise Necla’nın Hıdır’a gösterdiği fotoğraf oldu. Sosyal medya kullanıcıları, “Hıdır’ın oğlu Eşref mi, Kadir mi?” sorusuna yanıt ararken etiketler kısa sürede trend listesine girdi.

Dinçer’in akıbeti merak konusu oldu

Bölümün finalinde, Eşref Nisan’ın Dinçer’in hazırladığı sözleşmeye imza atmasına engel olmak isterken yaşanan arbede sırasında Dinçer merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. Bu sahne sonrası dizinin takipçileri “Dinçer öldü mü?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Reytinglerde açık ara birinci

Eşref Rüya, yayınlandığı gece tüm izleyici kategorilerinde zirveye oturdu. Dizi;

Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 9,21 izlenme oranı ve 27,42 izlenme payı,

AB grubunda yüzde 7,45 izlenme oranı ve 28,20 izlenme payı,

20+ABC1 kategorisinde ise yüzde 9,34 izlenme oranı ve 28,65 izlenme payı elde ederek birinciliklerine bir yenisini daha ekledi.

Yeni bölümler çarşamba akşamları

Tims&B imzalı Eşref Rüya, sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.