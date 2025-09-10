Son Mühür- Fed'in yıl sonuna kadar 75 baz puan indireceğine yönelik beklentilerin artması altına yaradı. Altın fiyatları, ABD'de bu ay faiz indirimi beklentileriyle tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.

Spot altının ons fiyatı, Salı günü 3.673,95 dolar ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yüzde 0,5 artışla ons başına 3.643,78 dolara çıktı.



İzmir Kuyumcular Odası'nın verilerine göre gram altın 4.740 TL'den, Çeyrek altın 8.320 TL'den işlem görüyor.

Ekonomi yönetiminin sık sık hatırlattığı ''Yastık altı altın'' konusunda ONB Finansbank'ın raporu ortaya çıktı.



Merkez Bankası eski başekonomisti Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakan Kara,

''QNB-Finansbank araştırmacıları Türkiye’de altın stokunun 4210 ton olduğunu tahmin ediyor. Değeri 500 milyar dolar. Bunun 363 milyar doları yastık altında.'' bilgisini paylaştı.

Dünya altın rezervi ülke sıralamasında ilk onda yer alan Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde 634.76 ton altın rezervine ulaştığı açıklanmıştı.