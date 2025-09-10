Son Mühür- Siyasi atmosferde tansiyonun yükselmesinin ardından 11.600 seviyesinden yaklaşık yüzde 10'luk düşüş gösteren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kazanarak 10.486,09 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın üçüncü işlem günü olan 10 Eylül Çarşamba gününe yüzde 0.61'lük yükselişle 10.549 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda hava pozitif...



Kürsel piyasalar Fed'in yıl sonuna kadar 75 baz puan faiz indirim beklentilerinin güçlenmesinin ardından pozitif seyrediyor.

ABD'de tarım dışı istihdam rakamlarının beklentilerin 911 bin altında gerçekleşmesi, Trump'ın uzun zamandır istediği faiz indirimi için umutları tazeledi.

Fed'in bağımsızlığının sorgulanmasına yol açan Lisa Cook'un görevden alınmasıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınma girişimi sonrasında ABD'de Federal Mahkeme Cook'un geçici olarak görevde kalabileceğine karar verdi.



ABD borsaları rekor üstüne rekor kırıyor...



New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,27, Nasdaq endeksi yüzde 0,37 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.

Avrupa borsaları Almanya hariç günü artıda kapattı.

Pozitif hava Asya borsalarını da etkiledi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.



Altın ve petrolde son durum ne?



Son dönemdeki artışlarıyla dikkati çeken altının ons fiyatı şu sıralarda 3 bin 642 dolardan, gram altın ise 4.841 TL'den işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 artışla 66,97 dolarda seyrediyor.

