Son Mühür- 2014'den bu yana Rusya Devlet Başkanı Putin'in danışmanı olarak görev yapan Anton Kobyakov ekonomik ve stratejik konularda Putin'in en güvendiği isimlerden biri olarak tanımlanıyor.

Eastern Federal University (Uzak Doğu Federal Üniversitesi)'nde her yıl düzenlenen Eastern Economic Forum'da dikkat çekici bir konuşma yapan Kobyakov, ABD'nin kripto paralar aracılığyla devasa devlet borçlarını sıfırlamaya çalıştığını öne sürdü.



ABD'nin borcu tam 35 trilyon dolar...



''Amerika şu anda altın ve kripto para piyasalarında oyunun kurallarını değiştirmeye çalışıyor. Hatırlatayım, ABD'nin devlet borçları şu an 35 trilyon dolar.'' diyen Anton Kobyakov,

''Aslında bunlar dünya piyasalarında para birimi segmentine alternatif iki alan. Washington'un bu yöndeki eylemleri ABD'nin başlıca stratejik hedeflerinden birini açıkça gösteriyor.

Dolara olan güvenin azalması sorununu çözmeye çalışıyorlar. ABD, 1930'lu ve 1970'li yıllarda olduğu gibi finansal sorunlarını tüm dünyanın sırtından çözecek. Herkesi hangi alana sürükleyecek? Kripto para bulutuna.'' hatırlatmasında bulundu.



Kripto bulutuna aktaracak...



Kobyakov, ''Zamanla ABD devlet borcunun bir kısmı sabit paralarda yerleştirildiğinde ABD bu borcu değersizleştirilecek. Basit bir şekilde tekrar edeyim. Şu anda 35 trilyon dolarlık döviz borçları var. Bunu kripto bulutuna aktarıyorlar, değersizleştirip temiz sayfa ile başlıyorlar. Bu bilgi kripto para piyasasıyla aktif olarak ilgilenenler için.'' mesajı verdi.