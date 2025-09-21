ABD yönetimi, Suriyelilere uzun süredir sağlanan geçici koruma statüsünü (TPS) kaldırma kararı aldı. İç Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriyeli vatandaşların ülkelerine dönmeleri için 60 günlük süre verildiği duyuruldu.
İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Tricia McLaughlin, kararın gerekçesini şu sözlerle açıkladı:
"Suriye’deki mevcut koşullar, artık vatandaşlarının ülkelerine dönmesine engel oluşturmuyor. Yaklaşık 20 yıldır terör ve aşırılıkla anılan bu ülke, vatandaşlarını kabul edebilecek durumda. Suriyelilerin ABD’de kalmasına izin vermek ulusal çıkarlarımızla bağdaşmıyor."
Ayrılacaklara destek paketi
Açıklamada, ABD’den ayrılacak Suriyelilere ücretsiz uçak bileti, 1000 dolar nakit avans ve gelecekte yasal göç başvurularında kolaylık sağlanacağı bilgisi paylaşıldı.
60 gün içinde ayrılmayanlar sınır dışı edilecek
Bakanlık, 60 günlük sürenin ardından gönüllü ayrılmayan Suriyelilerin gözaltına alınarak sınır dışı edileceğini bildirdi. Ayrıca bu kişilerin ileride ABD’ye geri girişine izin verilmeyeceği ifade edildi.