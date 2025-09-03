Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’e gerçekleştirdiği dört günlük resmi ziyaretin sonunda düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

NATO ve AB üyeliğine ayrı yaklaşım

Putin, Rusya’nın Ukrayna’nın NATO üyeliğine her zaman karşı çıktığını, ancak Avrupa Birliği (AB) üyeliğine doğrudan itiraz etmediklerini ifade etti. “Ukrayna’nın güvenliği, Rusya’nın zararına sağlanamaz. Rusya, etrafımızda olup bitenlere asla seyirci kalmayacak” diyen Putin, Moskova’nın temel kaygısını yeniden dile getirdi.

Çatışmanın sona erdirilmesi için seçenekler

Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için farklı senaryoların masada olduğunu belirten Putin, kabul edilebilir bir çözümün mümkün olduğuna dikkat çekti. “Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek için üzerinde uzlaşılabilecek seçenekler mevcut” dedi.

Moskova’da görüşme daveti

En dikkat çekici açıklamasında Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile doğrudan görüşmeye hazır olduğunu söyledi. “Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Moskova’da görüşmeye hazırım” ifadesini kullanan Rus lider, olası bir yüz yüze buluşmaya kapı araladı.

Yeni bir diplomatik süreç mi başlıyor?

Putin’in bu çıkışı, Ukrayna ile yürütülen savaşın gölgesinde diplomatik sürece dair yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Kremlin’in mesajı, hem Avrupa başkentlerinde hem de uluslararası kamuoyunda dikkatle izleniyor.