Son Mühür - Fransız moda markası Lacoste, 92 yıllık tarihinde bir ilke imza atarak ikonik logosunu yeniledi. Kurucusu René Lacoste’un kortlardaki “Timsah” lakabından esinlenen ve polo tişörtlerde yer alan yeşil timsah figürü, markanın en tanınan sembollerinden biri olmasına rağmen, bu kez ABD Açık turnuvasına özel koleksiyonda farklı bir logo tercih edildi.

Timsah, Keçi oldu

Lacoste, uzun süredir marka yüzü olan Sırp tenisçi Novak Djokovic için tasarlanan 5 parçalık kapsül koleksiyonunda, geleneksel timsah logosu yerine "G.O.A.T." (Tüm Zamanların En İyisi) ifadesiyle keçi figürünü kullandı. Markadan yapılan açıklamada, keçinin timsahtan daha sevimli olabileceği ancak Djokovic’in azmi, kazanma isteği ve korttaki mükemmelliğini simgelediği belirtildi. Normalde Lacoste’un marka kuralları timsah logosunun değiştirilmesine izin vermiyor, ancak Djokovic’in kariyerindeki 24 Grand Slam şampiyonluğu ve rekorlarına saygı amacıyla bu özel istisna yapıldı.

Lacoste CEO’su Thierry Guibert tarihi değişiklik için şunları söyledi:

"Novak Djokovic sekiz yılı aşkın süredir Lacoste ailesinin bir parçası. Bu süreçte 12 Grand Slam şampiyonluğu kazandı. Korttaki başarılarının yanı sıra, azmi ve değerleri markanın büyümesine de katkı sağladı"