Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda Batı’ya yönelik sert mesajlar verdi. Putin, Batılı ülkelerin “yıkıcı adımlar” attığını belirterek bunun nükleer silaha sahip devletler arasındaki iş birliği ve diyaloğun temellerini ciddi biçimde zedelediğini söyledi.

“Kimsenin şüphesi olmasın”

Rusya’nın yalnızca sözle değil, askeri-teknik kapasitesiyle de her türlü tehdide karşılık verebilecek güce sahip olduğunu vurgulayan Putin, “Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadesini kullandı.

Füze moratoryumundan çekildi

Putin, orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin daha önce ilan ettikleri moratoryumdan çekildiklerini açıkladı. Bu kararın, Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerinde ABD ile Batı’ya ait benzer silahların konuşlandırılmasına yanıt niteliğinde olduğunu belirtti.

New START anlaşmasına dikkat çekti

Açıklamalarında ABD’nin politikalarını da eleştiren Putin, eski Başkan Joe Biden döneminde “düşmanca bir siyaset izlendiğini” söyledi. Bu nedenle New START anlaşmasının tam anlamıyla uygulanamadığını belirten Putin, anlaşmanın 5 Şubat 2026’da sona ereceğine dikkat çekti.

“Vazgeçilmesi hatalı olur”

Putin, New START’tan vazgeçilmesinin yanlış bir adım olacağını vurgulayarak, “Bu anlaşma 15 yıldır stratejik silah alanında güç dengesi ve öngörülebilirliğin korunmasında önemli rol oynuyor” dedi.