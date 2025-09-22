Son Mühür- İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz’in ardından Filistin Devleti’ni resmen tanıyan ülkeler arasına katıldı. Bu karar, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, başkent Londra’da da Filistin elçiliğinin açılmasıyla somutlaştı.

Londra’da Filistin misyonu açıldı

İngiltere’nin tanıma kararı sonrası Londra’daki Filistin Misyonu binasında düzenlenen törenle yeni tabela ve Filistin bayrağı göndere çekildi. Tören, iki taraf arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine işaret ediyor.

Başbakan Starmer: “Tarihi bir adım”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a yazdığı bir mektupla bildirdi. Starmer mektubunda, “Bu tarihi adım, Filistin halkının kendi kaderini belirleme ve devlet sahibi olma hakkına verdiğimiz desteğin göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Başbakan, iki devletli çözümün bölgede kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu vurguladı ve Filistin yönetiminin reform taahhütlerini takdir ettiğini belirterek, bu süreçte İngiltere’nin destek vereceğini dile getirdi.

Yeni dostluk ve işbirliği dönemi

Starmer, İngiltere’nin Orta Doğu’daki tarihî rolüne değinerek, “1917’de Yahudiler için bir yurt ilkesini desteklemiş, Yahudi olmayan toplulukların haklarının korunacağını vurgulamıştık. Bugün aldığımız bu kararla, İngiltere’nin Filistin halkı için Filistin Devleti’ne bağlılığını ve iki halkın barış içinde yan yana yaşayabileceği iki devletli çözüm vizyonunu tekrar teyit ediyoruz.” dedi.

Başbakan, İngiliz Dışişleri Bakanı Yvette Cooper’ın Filistinli mevkidaşıyla diplomatik ilişkilerin kurulması sürecini ilerletmek için görüşmeler gerçekleştireceğini ve devletler arasında yakın ve yapıcı bir ilişki kurulmasını hedeflediklerini ifade etti.

Diplomatik adım somutlaştı

İngiltere’nin Filistin’i tanıması, Londra’daki Filistin Misyonu’nda yeni tabela ve bayrağın gönder çekilmesiyle resmi bir boyut kazandı. Bu adım, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra uluslararası arenada Filistin’e verilen desteğin sembolik bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

