Son Mühür - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’daki “artan askerileşmeye” hızlı yanıt vereceklerini duyurdu ve Batı’nın Moskova’nın NATO’ya saldıracağı endişelerini “saçma” olarak değerlendirdi. Perşembe günü Soçi’de gerçekleştirdiği geniş kapsamlı konuşmada Putin, “Avrupa’nın askerileşme sürecini yakından takip ediyoruz. Bu durumu görmezden gelme lüksümüz yok ve kendi güvenliğimiz için buna müdahale etmek zorundayız” ifadelerini kullandı. Katıldığı toplantıda, Avrupa’ya karşı alınacak karşı önlemlerin gecikmeyeceğini belirten Putin, “Rusya’nın misilleme adımlarının gecikmeyeceğinden kimsenin şüphesi olmamalı” dedi. Bu açıklamalar, 45 Avrupa liderinin Kopenhag’da Ukrayna’ya destek ve kıtada Rus saldırganlığını önlemek için savunma projelerini hızlandırmak amacıyla toplandığı zirvenin hemen ardından geldi. Son haftalarda bazı Avrupa ülkeleri, Rusya’ya ait insansız hava araçları ve jetlerin sınır ihlallerini rapor ederek Moskova’nın NATO’nun kararlılığını sınadığı endişelerine neden olmuştu.

Putin, Avrupa’ya yönelik sert mesajlar vermesine rağmen, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik son eleştirileri görmezden gelerek olumlu bir tutum sergiledi. Putin, Trump’ın görevinin devam etmesi halinde Ukrayna’daki çatışmanın önlenebileceğini savunarak, “Trump görevde olsaydı, Ukrayna’daki çatışma önlenebilirdi” ifadelerini kullandı. Bu görüş, Trump’ın kendi açıklamalarında sıkça dile getirdiği bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Moskova ve Kiev yönetimleri, Trump’ın savaş konusundaki dalgalı tutumu nedeniyle uzun süre onun desteğini kazanmaya çalıştı. Ancak son haftalarda Trump, Putin’i çatışmayı sürdürmekle eleştirerek Rusya’nın ekonomi ve ordusunu “kağıttan kaplan” olarak tanımladı. Wall Street Journal’ın haberine göre, Trump, ABD istihbarat kurumları ve Pentagon’un Ukrayna’ya Rus topraklarındaki derin hedeflere yönelik operasyonlarda destek vermesini onayladı; bu gelişme, Trump yönetimi döneminde ABD politikasında önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Avrupayı eleştirdi

Rus lider, “Avrupalı elitler Ukrayna’da barışı engelliyor ve bölgede histeri yaratıyor” diyerek NATO’ya yönelik saldırı iddialarını dile getirenleri “ya son derece yetersiz ya da dürüst olmayan kişiler” şeklinde değerlendirdi. Ayrıca Fransa’nın Rusya’nın “gölge filosuna” ait bir petrol tankerinin mürettebatını gözaltına almasını da eleştirerek, “Tanker, tarafsız sularda hiçbir gerekçe gösterilmeden alıkonuldu. Bu açık bir korsanlıktır” ifadelerini kullandı.

Ukrayna savaşı için nededi?