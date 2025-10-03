Son Mühür - 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin 3. haftasında A Milli Takımımız, 11 Ekim’de deplasmanda Bulgaristan’la, 14 Ekim’de ise Kocaeli’nde Gürcistan’la karşı karşıya gelecek.

Milli takımın aday kadrosu açıklandı

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Hücum: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

Kamp 6 Ekim'de

A Millî Takım, 6 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. 10 Ekim Cuma gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek olan milliler, ardından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya hareket edecek.