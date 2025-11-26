Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Bişkek’te yaptığı görüşmede, ABD'nin de Ukrayna krizinin ne kadar karmaşık olduğunu kavramaya başladığını söyledi. Putin, Belarus’un savaşın ilk döneminde üstlendiği arabuluculuk rolüne teşekkür ederek müzakerelerin yeniden başlamasına sıcak bakılabileceğini belirtti.

Bişkek’te kritik görüşme

Putin ve Lukaşenko, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı ve olası diplomatik açılımlar oldu.

“Belarus’un ilk günden itibaren önemli katkıları oldu”

Putin, Belarus’un savaşın başından bu yana arabuluculuk sürecinde oynadığı role dikkat çekti:

“İlk günlerden itibaren Belarus’un bu yöndeki tüm çabaları iyi sonuçlar verdi. Kiev rejimi ile ilk temaslarımız, sizin doğrudan katılımınız ve desteğinizle Belarus topraklarında gerçekleşmişti.”

Rus lider, Belarus’un diplomatik girişimlerinin kendileri açısından “değerli” olduğunu vurguladı.

Lukaşenko: “Müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazırız”

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ise, iki ülke arasında müzakerelerin yeniden başlaması durumunda Minsk’in kapılarının açık olduğunu söyledi:

“Müzakereleri Minsk’te tekrar başlatmak isterseniz her zaman hazırız.”

Lukaşenko ayrıca, Ukrayna konusunun oldukça karmaşık bir yapıya sahip olduğunu belirterek ABD’nin de aynı farkındalığa ulaşmasını umduklarını kaydetti.

Putin: “ABD bu karmaşıklığı görüyor”

Putin, Lukaşenko’nun sözlerine karşılık olarak Amerika’nın artık Ukrayna krizinin basit bir denklem olmadığını gördüğünü savundu:

“Böyle bir anlayışa sahip olduklarını düşünüyorum.”

Putin’in bu sözleri, Washington ile Moskova arasındaki diplomasi kanallarının yeniden hareketlenebileceği yönünde yorumlandı.