Son Mühür- Gazze'nin yüzde 90'ını harap eden İsrail saldırıları 10 Ekim'de tarafların ateşkes için uzlaşmasına rağmen tam anlamıyla noktalanmış değil.

ABD Başkanı Trump'ın öncülüğünde hazırlanan ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Müslüman ülke liderlerinin de desteğiyle yaşama geçirilen ateşkes anlaşması sonrası Hamas elindeki rehineleri söz verdiği gibi teslim etmişti.

İsrail sivilleri hedef alıyor...



Ateşkes sonrası İsrail'in tam 591 kez ateşkesi ihlal eden saldırıda bulunduğuna dikkat çeken Hamas sözcüsü Hazem Kasım,

''İsrail işgali, Gazze Şeridi'nde halkımıza karşı katliamlar işlemeye devam ediyor; sivilleri hedef alıyor, çadırlarını içindeyken yakıyor, kalan evlerin yıkımını tırmandırıyor ve Refah sınır geçişini kapalı tutuyor.'' hatırlatmasında bulundu.



''Hamas, ateşkes anlaşmasına bağlılığını sürdürüyor ve dün ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak bir İsrailli esirin cenazesini teslim etti.'' diyen Hazem Kasım,

''Arabulucuları, garantör devletleri ve Şarm El-Şeyh'te bir araya gelen tarafları, işgal güçlerine anlaşmanın ihlallerini durdurması ve taahhütlerini yerine getirmesi için, öncelikle Refah sınır geçişini her iki yönde de yeniden açması amacıyla ciddi baskı uygulamaya çağırıyoruz.'' mesajı verdi.

10 Ekim'den bu yana kapalı tutulan Refah sınır kapısı nedeniyle BM'ye göre 16.500 hasta Gazze'den çıkamıyor.

İsrail, bütün rehineler teslim edilmeden Refah sınır kapısını açmayacağını duyurmuştu.