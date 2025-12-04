Son Mühür- İran'ın Kasım Süleymani döneminde kendi sınırları dışında en önemli güç merkezleri haline gelen Hizbullah ve Husiler, Irak'ın kara listesine girmekten kurtulamadı.

İsrail'in Lübnan'da ve Yemen'de hedef ihaline gelen Hizbullah ve Husileri terör örgütü olarak gören ve mal varlıklarını donduran karar, Irak Başbakanı Muhammed Sudani imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.



İrancı Şii cephe parçalanabilir...



Sıcak gelişmeyi, ''Irak başbakanı Sudani'den çok sert adım. Irak'ta, İrancılar ile Irakçıların yolları ayrılıyor.'' sözleriyle değerlendiren gazeteci Adelina Sfishta,

''Sudani; İran yanlısı bütün paramiliter yapıların; Lübnan Hizbullah'ı, Yemen Husileri dahil, Kataibi Hizbullah ve Haşdi Şabi'den devlete bağlanmamış İran'la bağlarını sürdüren paramiliter yapılar dahil hepsinin paralarını-finansal varlıklarını dondurma kararı aldı.

Sudani'nin bu kararı, son parlamento seçimlerinde önemli mevziler kazanan "İrancı Şii Siyasi yapıların", Sudani'den desteklerini çekmesi anlamı taşıyacak.

Sudani'nin hükümet kurması daha da zorlaşacak.

"Irakçılığı" merkeze koyan siyasi partiler, Sudani'ye bütünüyle destek verebilirse, hükümet kurulması mümkün. Ancak, bireysel-grupsal menfaatlerin gözetiminin yüksek olduğu uluslaşamamış bu gibi topluluklarda, bu da çok kolay değil.

Erken seçim ihtimali daha da güçlenir, ya da İrancı Şii cephe parçalanır.'' tespitinde bulundu.



Dikkatlerden kaçmaması gerekir...



Akademisyen Dr. Ali Serim ise,

''Dikkatlerden kaçmasın'' uyarısıyla, ''Orta Doğu’da her geçen gün yeni bir şaşırtıcı gelişme yaşanıyor.

Irak hükümeti, Lübnan Hizbullah'ı ve Yemen Ensarullah hareketini (Husiler) terör örgütü olarak ilan etti.

Taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarını dondurdu.'' hatırlatmasında bulundu.



Bundan sonra ne olacak?



Iraklı gazeteci Serbest Ferhan Sindi hükümetin aldığı kararı değerlendirirken,

''Irak Başbakanı Sudani'den cesur karar, İran çok öfkelenecek. Irak, Hizbullah ve Husileri resmen terörist ilan etti.

Bu karar da resmen yayınlandı.

Bakalım bundan sonra ne olacak'' diye sordu.

2022'den beri görevde bulunan Sudani, Şii blokunun bir parçası olarak hem İran'la hem de ABD'yle uzlaşıyı öne alan bir politika izlemesiyle dikkati çekiyordu.

Irak hükümetinden geri adım...



Dünyanın ana gündem konularından biri olan olayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Irak devlet haber ajansı, İran destekli Hizbullah ve Husiler'in daha önce hükümetin yayınladığı bir listede yer almasının ardından, Irak'ın finansmanını dondurduğu grupların listesini düzelteceğini bildirdi.

