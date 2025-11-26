Güney Kore siyasetini sarsan bir gelişme yaşandı. Ülkenin eski Başbakanı Han Duck-soo hakkında, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etme teşebbüsüne destek verdiği gerekçesiyle savcılık tarafından 15 yıl hapis cezası talep edildi.

Savcılıktan yüksek hapis cezası istemesi

Özel Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki ekip, Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde görülen davanın son celsesinde Han Duck-soo için talep edilen 15 yıllık hapis cezasını mahkemeye resmi olarak sundu. Savcılar, Han’ın üstlendiği görevin ciddiyetine dikkat çekerek, sıkıyönetim teşebbüsünü önleme yetkisi bulunan yegâne isim olmasına rağmen, bu yetkisini kullanmadığını öne sürdü. Savcılık makamı, Han’ın sıkıyönetim ilanı öncesi ve sonrasında sergilediği tutum ve attığı adımlarla bu antidemokratik girişime aktif olarak destek sağladığını iddia etti.

Karar tarihi Ocak 2026'yı işaret ediyor

Eski Başbakan Han Duck-soo'nun yargılandığı davanın sonucu ve hakkındaki hükmün kesinleşme tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Mahkemenin, Han hakkındaki kararı ya 21 Ocak 2026 ya da 28 Ocak 2026 tarihlerinden birinde açıklaması öngörülüyor.