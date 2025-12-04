Son Mühür - Rusya hükümeti, Apple’ın video ve sesli arama servisi FaceTime ile ilgili yeni bir karar aldı.

Rusya’da Apple’ın video ve sesli arama servisi FaceTime, “güvenlik tehditleri” gerekçesiyle erişime kapatıldı. Roskomnadzor’un açıklamasına göre, uygulamanın ülkede terör faaliyetleri organize etmek, failleri işe almak ve vatandaşlara karşı dolandırıcılık gibi suçlarda kullanıldığı iddia edildi.

Telegram ve WhatsApp'da yasaklandı

FaceTime’a getirilen erişim engeli, ağustos ayında Telegram ve WhatsApp’ın engellenmesinin ardından alınan en son kısıtlama oldu. Son dönemde Rus kullanıcılar, sesli ve görüntülü iletişim için farklı alternatifler aramaya başlamıştı.