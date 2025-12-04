Son Mühür- Gazze'yi dünyanın en büyük açık hava mezarlığı haline getirecek düzeyde soykırıma imza atan İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki geleceği Cenevre'de masaya yatırılıyor.

Slovenya, İrlanda, İspanya ve Hollanda'nın kamu yayıncıları, İsrail'in yarışması halinde Avusturya'nın ev sahipliği yapacağı Mayıs 2026 etkinliğini boykot etmekle tehdit ediyor.

Eurovosion'ın önemli destekçilerinden Almanya ise tam tersi bir tutum takınarak, İsrail'in engellenmesi halinde yarışmaya katılmayacağını açıkladı.

Cenevre'de bir araya geliyorlar...



Eurovision Şarkı Yarışması'nın ulusal yayıncıları, bazıları tarafından Gazze savaşı nedeniyle çekilme tehditleri arasında, İsrail'in gelecek yıl katılımının engellenip engellenmeyeceğini görüşmek üzere Cenevre'de bir araya geliyor .

Cenevre'deki buluşma, dünya çapında milyonlarca izleyici çeken yarışma için bir dönüm noktası niteliğinde.

Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği, üyeler bu konularda anlaşamazlarsa İsrail'in katılımı konusunda oylama yapılabileceğini duyurdu.

İsrailli kamu yayıncısı KAN, gelecek yılki yarışmaya hazırlandığını ve katılımcı seçim sürecindeki değişiklikleri yakında duyuracağını açıkladı.



İsrail'in 2025 adayı Yuval Raphael, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e düzenlediği ve Gazze savaşını tetikleyen saldırının hedeflerinden biri olan Nova müzik festivalinde yer alan isimler arasında bulunuyor.