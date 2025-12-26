Orijinal PUBG: Battlegrounds deneyimini mobile özel optimize edilmiş grafikler ve yeni mekaniklerle sunan yapım, çıkışının ardından isim değişikliğine giderek yoluna "New State Mobile" adıyla devam etti.

Oyun, orijinal seriden yıllar sonrasını, 2051 yılını konu alarak oyunculara distopik ve teknolojik bir savaş alanı sunuyor. "Ne zaman çıkacak?" sorusu, oyunun çıkış tarihinin üzerinden zaman geçmesine rağmen popülaritesini koruması veya yeni projelerle karıştırılması nedeniyle hala gündeme geliyor. Ancak resmi takvime göre oyun, 2021 sonbaharından bu yana aktif olarak oynanabiliyor ve düzenli güncellemelerle içeriğini genişletiyor.

Çıkış Tarihi ve Platform Bilgileri

PUBG: New State, 11 Kasım 2021 tarihinde global olarak erişime açıldı. Krafton'un doğrudan geliştirdiği bu mobil oyun, 200'den fazla ülkede ve 17 farklı dilde oyuncularla buluştu. Çıkışıyla birlikte sunucu sorunları ve optimizasyon tartışmaları yaşansa da, kısa sürede milyonlarca indirme sayısına ulaştı. Oyunun temel vaadi, mobil cihazlarda konsol kalitesine yakın grafikler ve "Global Illumination" teknolojisiyle gerçekçi bir ışıklandırma sunmaktı.

New State Mobile ve Oyunun Geleceği

Çıkışından bir süre sonra marka kimliğinde değişikliğe giden oyun, ismini New State Mobile olarak güncelledi. Bu hamle, oyunun sadece bir "devam oyunu" değil, kendine has mekanikleri olan bağımsız bir mobil deneyim olduğunu vurgulamak amacıyla yapıldı. Elektrikli araçlar, dronelar, balistik kalkanlar ve silah özelleştirme kitleri gibi yenilikler, bu yapımı klasik PUBG'den ayıran temel özellikler arasında yer alıyor.

Krafton'un Gelecek Planları: Project Black Budget

Oyuncuların "yeni PUBG ne zaman çıkacak" sorusunun altında yatan bir diğer neden ise Krafton'un üzerinde çalıştığı yeni projeler olabilir. Şirket, "Project Black Budget" kod adıyla bilinen ve extraction shooter türünde olması beklenen yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Ancak New State Mobile, şirketin mobil taraftaki fütüristik temsilcisi olarak varlığını sürdürüyor.