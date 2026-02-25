Yerli akıllı telefon üreticisi General Mobile, teknoloji dünyasında uzun süredir beklenen hamlesini yaptı. Şirket, hem orta-üst segment hem de amiral gemisi sınıfına hitap eden iki yeni 5G destekli akıllı telefon modeliyle pazara güçlü bir giriş yaptı. GM 26 Pro 5G ve GM Fenix II Pro 5G adını taşıyan bu yeni cihazlar, modern tasarımları, gelişmiş donanımları ve yapay zeka destekli özellikleriyle şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, General Mobile'ın yeni nesil telefonları hangi fiyatlarla satışa sunuldu, hangi özelliklere sahip ve Türkiye pazarında nasıl bir etki yaratacak? İşte ayrıntılar...

GENERAL MOBILE'IN YENİ 5G TELEFONLARI NE ZAMAN SATIŞA ÇIKTI?

General Mobile, uzun süren bekleyişin ardından yeni akıllı telefon modelleri GM 26 Pro 5G ve GM Fenix II Pro 5G'yi resmen tanıttı. Şirketin açıklamasına göre, bu cihazlar lansmanla birlikte Türkiye pazarında kullanıcıların erişimine açıldı ve hemen satışa sunuldu.

GM 26 Pro 5G, 24.999 TL'den başlayan fiyatlarla teknoloji marketlerindeki yerini aldı. Amiral gemisi modeli GM Fenix II Pro 5G ise 45.999 TL'lik fiyat etiketiyle üst segmentte konumlandırıldı. Her iki model de 5G teknolojisi desteğiyle Türkiye'nin yeni nesil mobil iletişim altyapısına hazır bir şekilde tüketicilerle buluştu.

General Mobile'ın pazara yeniden dönüş stratejisi, dikkat çekici bir denge üzerine kuruldu: Hem erişilebilir fiyat-performans sunan modellerle geniş kitlelere ulaşmak hem de premium segmentte güçlü donanımlara sahip cihazlarla iddialı olmak.

GENERAL MOBILE GM 26 PRO 5G FİYATI VE TÜM ÖZELLİKLERİ NELER?

General Mobile GM 26 Pro 5G, orta-üst segment akıllı telefon pazarında tasarımı ve donanım özellikleriyle öne çıkmayı hedefliyor.

GM 26 Pro 5G'nin en dikkat çekici yeniliği, arka kamera modülünün hemen yanında yer alan 1.6 inçlik ikinci ekranı oldu. Bu ekran, sadece estetik bir detay olmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılara şu işlevsel özellikleri sunuyor:

Saat arayüzleri ve tarih bilgisi

Adımsayar verileri

Bildirim görüntüleme

Arka kamerayla selfie çekimi

Müzik kontrolü

Telefonun ekran ve performans özellikleri ise şöyle:

6.67 inç AMOLED ekran

1080x2400 FHD+ çözünürlük

120Hz yenileme hızı

1000 nit parlaklık

7.55 mm inceliği ve yalnızca 181,86 gram ağırlığıyla cihaz, ergonomik bir kullanım vadediyor.

Cihazda işlemci olarak MediaTek Dimensity 7060 kullanılmış durumda. İşlemci LPDDR5 RAM teknolojisiyle destekleniyor.

Telefonun kamera özelliklerinde ise kullanıcıları 50 MP Ana Kamera (EIS destekli, 2K video kayıt yeteneği), 2 MP Makro Kamera ve 8 MP Ön Kamera karşılıyor.

Telefon 5000 mAh bataryaya sahip ve 33W hızlı şarj desteği ile geliyor. IPX4 ve IP5X sertifikalarıyla kullanıcılara suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Telefonda ayrıca NFC ve 5G desteği, Android 15 işletim sistemi bulunuyor.

GENERAL MOBILE GM FENIX II PRO 5G FİYATI

General Mobile GM Fenix II Pro 5G, markanın amiral gemisi segmentindeki en iddialı modeli olarak dikkat çekiyor.Telefon 8GB RAM ve 256GB depolamada 24 bin 999 TL, 12GB RAM ve 512GB depolamada ise 27 bin 999 TL'lik fiyat seçenekleri ile satışa çıktı.