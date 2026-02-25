Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don riski konusunda uyarıda bulunan Meteoroloji, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Bu gelişmelerin ardından Kayseri'de milyonlarca öğrenci ve veli, 26 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Peki Kayseri'de 26 Şubat'ta kar tatili olacak mı?

Kayseri Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?

Kayseri Valiliği, 25 Şubat akşamı itibarıyla yarın için herhangi bir kar tatili açıklaması yapmadı. Bu nedenle 26 Şubat Perşembe günü Kayseri'de okullar normal şekilde devam edecek. Valilikten gelecek olası bir tatil kararı genellikle akşam geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde duyuruluyor. Velilerin Kayseri Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarını ve internet sitesini takip etmesi tavsiye ediliyor. Olası bir karar değişikliği halinde haberimiz güncellenecek.

Meteoroloji'den Kayseri için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kayseri ve çevresi için kritik bir uyarıda bulundu. Açıklamada 25 Şubat Çarşamba öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi. Kar yağışının 26 Şubat Perşembe gece saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor. Bu süreçte özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda ciddi aksamalar yaşanabileceği, buzlanma ve don olaylarının görülebileceği ifade edildi. Sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmaması, kış lastiği ve zincir bulundurması öneriliyor.

Kayseri'de hangi ilçelerde okul tatil?

Şu an itibarıyla Kayseri'nin hiçbir ilçesinde 26 Şubat Perşembe günü için kar tatili ilan edilmedi. Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde okullar açık olacak. Ancak gece boyunca kar yağışının şiddetine bağlı olarak Valilik, sabah erken saatlerde tatil kararı alabilir. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde yaşayan velilerin Valilik duyurularını yakından izlemesi büyük önem taşıyor.