İkinci sezon finali, üçüncü sezon için ciddi ipuçları bırakmıştı. Wednesday'in ölmesi gerektiğine dair bir kehanet ve gizemli Teyze Ophelia karakteri, önümüzdeki dönemin merkezinde yer alacak. Peki Wednesday 3. sezon ne zaman çıkacak, konusu ne olacak ve kadroda kimler var?

Wednesday 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix, üçüncü sezonun yapım aşamasında olduğunu resmi olarak doğruladı ancak kesin bir yayın tarihi henüz açıklanmadı. IMDb verilerine göre sezonun 2026 yılı içinde ekranlara gelmesi planlanıyor. Çekimlerin başlamış olması göz önüne alındığında, yılın son çeyreğinde izleyiciyle buluşma ihtimali yüksek görünüyor.

Kadroya hangi yeni isimler katıldı?

Üçüncü sezonun en dikkat çekici hamlesi oyuncu kadrosundaki güçlendirme oldu. Daha önce Tim Burton ile Edward Scissorhands ve Beetlejuice filmlerinde çalışan Winona Ryder, Tabitha adlı henüz detayları açıklanmayan bir karakteri canlandıracak. Eva Green ise ailenin malikânesinin bodrumunda yıllardır kilitli tutulan gizemli Teyze Ophelia rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Emma Myers ve Hunter Doohan gibi önceki sezonlardan tanıdık yüzler de kadrodaki yerlerini koruyor. Bunların yanı sıra Chris Sarandon, Billie Piper, Joanna Lumley ve Fred Armisen de geri dönen isimler arasında.

Wednesday 3. sezonun konusu ne olacak?

İkinci sezon finali, Ophelia'nın yalnızca hayatta olduğunu değil, aile büyüğü tarafından bilinçli şekilde bir odada tutulduğunu gözler önüne serdi. Ophelia'nın hapsedilmesinin arkasında zihinsel sorunlar ve güçlerini tehlikeli biçimde kullanması yatıyor gibi görünüyor. En korkutucu detay ise Wednesday'in ölmesi gerektiğine dair bir kehaneti taşıması.

Üçüncü sezonda bu kehanetin kökenlerinin ve annesinin Ophelia'yı neden yardım aramak yerine kilitlemeyi tercih ettiğinin ayrıntılı şekilde işlenmesi bekleniyor. Ayrıca ikinci sezonda kaçmayı başaran Hyde ve onu kendi safına çekmeye çalışan Profesör Isadora Capri karakteri de hikayenin önemli parçaları olmaya devam edecek.