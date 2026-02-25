46 yaşındaki sanatçı, programda yalnızca sağlık durumunu değil, özel hayatına dair bilinmeyen detayları da paylaştı. Gökçe, 11 yıl önce yurt dışında sessiz sedasız evlendiğini ve bu evliliğin geçtiğimiz yıl sona erdiğini anlattı. Peki Gökçe'nin hastalığı olan Borderline tam olarak ne, şarkıcının kariyerini nasıl etkiledi?

Gökçe Borderline hastalığını nasıl açıkladı?

Gökçe, programda son derece samimi ifadeler kullandı. 9 yaşında tanı aldığını belirten sanatçı, Borderline'ın ilaçla tedavi edilemediğini, yalnızca yan etkilerinin hafifletilebileceğini söyledi. İstikrarsız davranışların kariyerinde engeller oluşturduğunu kabul eden Gökçe, buna rağmen sahnede kendini en iyi hissettiğini ifade etti. Sanatçının bu açıklaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Sınırda Kişilik Bozukluğu nedir sorusu arama motorlarının en çok arananları arasına girdi.

Gökçe'nin gizli evliliği ve boşanma süreci

Programdaki bir diğer çarpıcı itiraf ise Gökçe'nin evlilik hikayesi oldu. Sanatçı, 11 yıl önce yurt dışında düğün yapmadan evlendiğini ve bu durumu neredeyse kimseye söylemediğini anlattı. Evliliği meraktan yaptıklarını, ikisinin de evlilik fikrinden korktuğunu belirten Gökçe, düğünün kendilerine çok ürkütücü geldiğini ifade etti. Evliliğin 11 yıl sürdüğünü ve sonunda dostça ayrıldıklarını aktaran sanatçı, eşine "müsaadenle gideceğim" dediğini söyledi. Gökçe, 2014 yılında diş hekimi Bülent Gençer ile Marmaris'te evlenmiş, çift 2024'te karşılıklı anlaşmayla boşanmıştı.

Gökçe kimdir, kaç yaşında?

Asıl adı Gökçe Dinçer olan sanatçı, 9 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müzisyen bir babanın kızı olarak müzikle iç içe büyüyen Gökçe, ilkokul yıllarında piyano, ardından bateri öğrendi. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. İki yıl reklam sektöründe çalıştıktan sonra müziği meslek edinme kararı aldı. Kadın müzisyenlerden oluşan The Eva Band'de bateri çalarak sahne deneyimi kazandı. 2007'de ilk albümü Böğürtlenli Reçel'i çıkaran Gökçe, "Aradım Seni" ve "Vay Be Ben Neymişim" şarkılarıyla dikkat çekti. 2009'daki Beş Kuruş Yok albümüyle daha geniş kitlelere ulaştı. Asıl büyük çıkışı ise 2011'de gelen Tuttu Fırlattı oldu. Bir Balkan ezgisinden uyarlanan şarkı, Türkiye müzik listelerinde 1 numaraya çıktı ve YouTube'da en çok izlenen Türkçe kadın müzik videosu rekorunu kırdı. 2012'de Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı" seçilen Gökçe, aynı yıl Azerbaycan'daki The First 2012 töreninde "Yılın Pop Sanatçısı" ödülünü aldı. Kaktüs Çiçeği, Matruşka ve Kırmızı Kurdele albümleriyle kariyerine devam eden sanatçı, Türk pop-rock müziğinin en tanınmış kadın seslerinden biri olmaya devam ediyor.