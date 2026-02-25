Güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reyting yarışında istenilen seviyeyi yakalayamayan Sahtekarlar, kanal ve yapım şirketinin ortak kararıyla erken finale gidiyor. Dizinin yerine gelecek yeni proje de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Sahtekarlar dizisi neden bitiyor?

Sahtekarlar dizisinin final kararının arkasındaki temel neden, düşen reyting oranları. Yayın akışında yapılan gün değişiklikleri izleyici sadakatini olumsuz etkilerken, rekabetin yoğun olduğu dönemde dizi beklenen performansı sergileyemedi. Televizyon sektöründe reklam gelirlerini doğrudan belirleyen izlenme rakamları kritik eşiğin altına düşünce, hikayenin uzatılmadan tamamlanması kararı alındı.

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'in ekran uyumu ile oyunculuk performansları izleyiciden olumlu geri dönüşler alsa da bu durum genel reyting tablosunu değiştirmeye yetmedi. Sonuç olarak yapım ekibi, senaryoyu planlı bir şekilde bitirme yolunu tercih etti.

Sahtekarlar 22. bölüm final tarihi ne zaman?

Sahtekarlar dizisinin final bölümü 28 Şubat 2026 Cumartesi akşamı ekrana gelecek. 22. bölüm olarak planlanan bu son bölümde hikayenin tüm açık uçlarının bağlanması ve karakterlerin akıbetinin netleşmesi bekleniyor.

Sosyal medyada dizi hayranları veda paylaşımlarına çoktan başladı. Özellikle başrol oyuncularının performansları, final kararına rağmen takdir görmeye devam ediyor.

Sahtekarlar yerine hangi dizi gelecek?

Sahtekarlar'ın ardından NOW TV'nin aynı yayın kuşağında "Doktor Başka Hayatta" adlı yeni bir yapım başlayacak. Yeni dizinin ilk üç bölümünün çekimleri tamamlanmış durumda ve 8 Mart 2026 Dünya Kadınlar Günü'nde izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Kanal yönetimi, Sahtekarlar'ın bıraktığı boşluğu hızlı bir şekilde doldurarak yayın akışını yeniden düzenledi. Yeni yapımın daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması hedefleniyor.