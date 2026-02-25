Battalgazi, Yeşilyurt, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Arguvan, Arapgir, Pütürge, Doğanyol, Kale, Kuluncak, Akçadağ, Yazıhan ve diğer ilçelerde 26 Şubat Perşembe günü eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde taşımalı eğitim alan öğrencilerin güvenliği ön plana çıkıyor. Peki Malatya'da 26 Şubat'ta kar tatili var mı?

Malatya Valiliği'nden kar tatili kararı var mı?

Malatya Valiliği, 25 Şubat akşamı itibarıyla 26 Şubat Perşembe günü için resmi bir kar tatili açıklaması yapmadı. Bu durumda yarın Malatya genelinde okullar normal şekilde devam edecek. Ancak geçmiş deneyimler, Valilik'in tatil kararını genellikle gece geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde duyurduğunu gösteriyor. Nitekim Ocak ve Şubat aylarında Malatya'da benzer kar yağışlarında birçok ilçede eğitime ara verilmişti. Velilerin Malatya Valiliği'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını yakından takip etmesi öneriliyor. Olası bir tatil kararı halinde haberimiz güncellenecek.

Meteoroloji'den Malatya'ya kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya için ciddi bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre 25 Şubat akşam saatlerinden başlayarak 26 Şubat saat 23.59'a kadar sürecek kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar ilk etapta karla karışık yağmur şeklinde görülecek, ardından zamanla kar yağışına dönüşecek. Özellikle 1500 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. Perşembe günü Malatya'da gündüz en yüksek sıcaklık 3 derece, gece en düşük sıcaklık ise eksi 1 derece olarak öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını riski, buzlanma ve don olayları ile yüksek kesimlerde tipi ve görüş mesafesinde azalma yaşanabilir. Sürücülerin kış lastiği ve zincir kontrolü yapması, zorunlu olmadıkça yola çıkmaması tavsiye ediliyor.

Malatya'da hangi ilçeler risk altında?

Malatya'da özellikle yüksek rakımlı ilçeler kar tatili açısından en kritik bölgeler. Daha önce benzer hava koşullarında Pütürge, Doğanyol, Arguvan, Arapgir, Kale, Kuluncak ve Darende gibi ilçelerde eğitime ara verilmişti. Perşembe günü de bu ilçelerde yoğun kar ve buzlanma riski bulunuyor. İl merkezi Battalgazi ve Yeşilyurt'ta ise karar doğrudan Valilik tarafından alınacak. Sabah erken saatlerde gelecek güncel duyurular için resmi kanalların takip edilmesi büyük önem taşıyor.