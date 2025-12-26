Özellikle üçüncü filmin ve yan yapımların (spin-off) gördüğü yoğun ilginin ardından, yapımcı stüdyo serinin geleceğini uzun vadeli olarak planlamaya başladı. Hayranların merakla beklediği yeni film, açıklanan takvime göre 2027 yılında sinemaseverlerle buluşacak.

Serinin dünya genelinde yakaladığı 1 milyar doları aşan gişe başarısı ve dijital platformlardaki izlenme oranları, dördüncü filmin önünü açan en büyük etken oldu. Paramount, Sonic evrenini sadece ana filmlerle değil, yan hikayeler ve dizilerle de genişletme stratejisini sürdürüyor. Bu kapsamda Sonic 4, hem hikayeyi derinleştirecek hem de evrene yeni karakterlerin katılmasına olanak sağlayacak bir köprü görevi görecek.

Sonic 4 Ne Zaman Vizyona Girecek?

Paramount Pictures tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Sonic the Hedgehog 4 filmi 19 Mart 2027 tarihinde vizyona girecek. Bu tarih, stüdyonun "aile dostu film" kategorisinde Mart ayını stratejik bir vizyon dönemi olarak belirlediğini gösteriyor.

Dördüncü filmin, 2024 sonunda vizyona giren Sonic 3'ten yaklaşık iki buçuk yıl sonra izleyici karşısına çıkması planlanıyor. Bu süre zarfında, yapımcıların senaryo ve görsel efekt çalışmaları için geniş bir takvime sahip olduğu belirtiliyor.

Sinematik Evren ve Gelecek Planları

Sonic serisi, dördüncü filmle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Sektör raporlarına göre Paramount, Sonic 4'ün ardından 2028 yılı için yeni bir spin-off projesini de vizyon takvimine ekledi. Bu projenin, evrenin sevilen anti-kahramanlarından birine (Shadow veya Knuckles gibi) odaklanması bekleniyor.

Serinin yönetmeni Jeff Fowler ve seslendirme kadrosunun (Ben Schwartz, Idris Elba, Colleen O'Shaughnessey) dördüncü filmde de yer alması öngörülüyor. Ayrıca, serinin ikonik kötüsü Dr. Robotnik'i canlandıran Jim Carrey'nin, emeklilik planlarına rağmen hikayenin gidişatına göre projeye dahil olabileceği yönündeki iddialar da gündemdeki yerini koruyor.