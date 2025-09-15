Son Mühür/ Osman Günden - Çeşme Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour Çeşme Etabı, 11–14 Eylül 2025 tarihleri arasında Ilıca Plajı’nda gerçekleştirildi. Uluslararası ölçekte ilgi gören turnuvada 5 ülkeden 27 takım ve 54 sporcu mücadele etti.

27 takım sahaya çıktı

Kadınlarda 15 takım (30 sporcu), erkeklerde ise 12 takım (24 sporcu) sahaya çıkarak kıyasıya rekabet etti. Çeşme Belediyesi’nin tüm birimlerinin desteğiyle hazırlanan organizasyon, dört gün boyunca sporseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Dereceye giren takımlar ödüllerini aldı

Final karşılaşmalarıyla sona eren turnuvada, dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz tarafından takdim edildi.

Kadınlar:

Ksenia Mazur – Anna Kalchenko

Nursel Yaren Şencel – Merve Çelebi

Anna Değirmenci – Esra Demirkıran

Erkekler:

Yusuf Özdemir – Batuhan Kuru

Ahmet Can Tür – Sacit Kurt

Maxim Korsakov – Egor Dobcis

“Çeşme artık sporun da merkezi”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, organizasyonun kent için önemine dikkat çekerek,

“Uluslararası ölçekte sporcuları ağırladığımız bu turnuva, Çeşme’nin yalnızca turizm değil, sporun da merkezi olduğunu bir kez daha gösterdi. İlçemize gelen her sporcu ve misafirimiz, Çeşme’nin güzelliklerini deneyimleyerek kentimizin tanıtımına katkı sağladı” dedi.

Plaj voleybolu coşkusu sokaklara taştı

Ücretsiz olarak izlenebilen müsabakalar, Ilıca Plajı’nda kurulan özel alanlarda büyük seyirci ilgisi gördü. Dört gün boyunca süren mücadeleler, Çeşme sahillerinde plaj voleybolu coşkusunu zirveye taşıdı.