Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Meslek Fabrikası’nın mahkeme kararı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçmesini ve binanın polis tarafından abluka edilmesini protesto eden kişiler, Halkapınar’daki tramvay hattını trafiğe kapattı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri sabaha karşı Meslek Fabrikası önünde barikat oluşturmuş, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ancak mahkeme kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçen binadaki eşyalar da tahliye edilmeye başlanmıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Meslek Fabrikası’na gelip yaşananları protesto eden İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve CHP’liler, ellerinde pankartlarla slogan atarak, yaşananları tepki göstermişti. Polisin kurduğu barikatları aşmaya çalışan protestocular, bir süre sonra Meslek Fabrikası’nın önünden geçen karayolunu da trafiğe kapattı.

Tramvay hattını kapattılar! Büyükşehir'den açıklama geldi

Meslek Fabrikası önünde olaylar büyürken, İzmir Emniyeti TOMA aracıyla protestocuları engellemeye çalışıyor. Meslek Fabrikasının polis barikatı ile boşaltılmasına tepki gösteren işçiler ve CHP üyeleri, bu kez Halkapınar - Fahrettin Altay Hattında çalışan tramvay yolunu kapattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bir yetkili, tramvay hattının çalıştığını sadece tramvayların Alsancak’tan Halkapınar istasyonuna geçemediğini ifade ettiler.