Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Meslek Fabrikası’nda başlatılan tahliye işlemleri kentte tansiyonu yükseltti. Sabah saatlerinde polis eşliğinde yürütülen uygulama sırasında fabrika önünde toplanan belediye çalışanları, sendika temsilcileri ve CHP örgütü duruma tepki gösterdi.

Meslek Fabrikası önünde zaman zaman gerginlik tırmanırken, polis ekiplerinin biber gazlı müdahaleleri sonucu kısa süreli şok ve arbede yaşandı. Müdahaleye rağmen alandan ayrılmayan kalabalık sloganlarla tepkisini sürdürdü.

CHP’den eylem kararı açıklaması

Olayların ardından CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç alanda basın açıklaması yaptı. Güç, tahliye işleminin hukuksuz olduğunu savunarak eylem kararı alacaklarını duyurdu. Güç açıklamasında, “ Şu an yapılan süre vermeden tahliye işlemidir. Hukuksuz işlemdir. Bizlere yapılan şu an eziyettir. Atatürk imzalı pankartı söylüyorlar. Üç beş akpli hırslı siyasetçi yüzünden bunları yaşıyoruz. Bilerek gündemi değiştiriyorlar. Ülke ekonomisi batmış durumda. Memleket bunu kabullenemiyor. Gündem ekonomi, gündem madde bağımlılığı. 30 yaşında bi adam çıkıp madde bağımlığı İzmir'de birinci sırada sebebi belediye diyor. Sorumlusu sizsiniz. Şu anda umutsuz bir toplum var. Artık devlet mekanizması çalıştırılması lazım. Gençlere dair sorumluluğumuz var. Biz gençlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz konuşuyoruz polisle, provatörlük yapıyor. Polisler de bizim evlatlarımız. Arkadaşlarımızla istişare toplantısı yapıp eylem kararı alacağız. Burası bize geçecek. Geçene kadar burada eylemdeyiz” dedi.