Son Mühür- Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ'ın ilk imza sahibi olduğu ve Yeni Yol Grubu'nun 20 milletvekiliyle imza verdiği kanun teklifi üniversitelerdeki emeklilik tartışmalarını gündeme getirdi.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun gündeminde olan kanun teklifinde,

''Yükseköğretim kurumlan, bir ülkenin bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişiminin lokomotifi konumundadır. Bu kurumlardaki en değerli kaynak, uzun yıllara dayanan akademik birikim, tecrübe ve uzmanlığa sahip olan öğretim üyeleridir'' hatırlatmasında bulunan Selçuk Özdağ,

''Günümüzde tıp ve yaşam standartlarındaki ilerlemelerle birlikte insanın verimli çalışma yaşı ve ortalama yaşam süresi uzamıştır.

Bu kanun teklifi ile;

- Akademik Birikimden Daha Fazla Yararlanılması: Emeklilik yaşının 67'den 72'ye çıkarılmasıyla, tecrübeli akademisyenlerin bilgi birikimlerinden yükseköğretim sisteminde daha uzun süre istifade edilmesi amaçlanmaktadır.

- Öğretim Elemanı İhtiyacının Karşılanması: Özellikle yeni kurulan veya uzman kadro ihtiyacı duyan üniversitelerde, deneyimli hocaların sistemde kalması eğitim kalitesini artıracaktır.

- Dengeli Bir Kadro Yapısı: Bir yandan yaş haddi artırılırken, diğer yandan belirli görevlendirmelerle çalışan "öğretim görevlileri" için 67 yaş sınırının korunmasıyla sistemin dinamizmi ve kadro dengesi gözetilmiştir'' ifadesiyle teklifin amacını özetledi.



Selçuk Özdağ'ın Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifine Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV) Başkanı Prof. Dr.Ulvi Saran'dan itiraz geldi.

Büyük sıkıntı yaratabilir...



Prof. Dr. Ulvi Saran,

''Üniversite hocalarının emeklilik yaşını 72’ye çıkaran düzenleme taslağı hazırlandı.

Dijital değişimin gereklerine ve Türkiye’nin gerçek ihtiyaçlarına ve cevap veremeyen üniversiteler iyiden iyiye “diploma üretim tesislerine” dönüşmüştü.

Bu defa öğretim üyelerinin zorunlu emeklilik yaşının 72’ye çıkarılmasıyla birer “huzur evi” haline gelecekler'' sözleriyle olası bir değişimin yaratacağı sıkıntılara dikkat çekti.



Kaç akademisyeni ilgilendiriyor?



YÖK'ün Kasım 2025 rakamlarına göre Türk akademi dünyasında 45 yaş üstü akademisyen sayısı 72 bin 375 olarak görülüyor.

65 yaş üstünde emeklilik sınırına yaklaşan akademisyen sayısının ise 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.